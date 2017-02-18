"Марсель" выиграл у "Ренна"

"Марсель" на своем поле переиграл "Ренн" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Таким образом, беспроигрышная серия бретонцев, длившаяся пять встреч, была прервана.

Провансальцы остались на 6-м месте в турнирной таблице, а красно-черные - на 10-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Марсель" - "Ренн" - 2:0 (0:0)

Голы: Нжи, 59 (1:0). Товен, 64 (2:0).

"Марсель": Пеле, Эвра (Дориа, 75), Роланду, Венкер, Сертик, Товен (Сарр, 86), Сансон, Лопес (Кабелла, 79), Замбо, Пайет, Нжи.

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Гнаньон, Амальфитано (Диакаби, 21), Шантом (Юну, 15), Андре, Прцич, Сьо, Мубеле (Саид, 69).

Предупреждение: Венкер, 61.

Судья: Шнайдер.

18 февраля. Марсель. Стадион "Велодром".