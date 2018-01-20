"Марсель" выиграл у "Кана" и вышел на второе место в таблице

"Марсель" на выезде переиграл "Кан" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Голами отметились Димитри Пайет и Флориан Товен. Оба мяча были забиты во второй половине.

Победа позволила подопечным Руди Гарсии выйти на второе место в турнирной таблице. Тем не менее, у конкурентов есть по игре в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Кан" - "Марсель" - 0:2 (0:0)

Голы: Пайет, 55 - с пенальти (0:1). Товен, 74 (0:2).

"Кан": Веркутр, Санко, Джикю, Да Силва, Гильбер, Бесса, Фере (Репас, 84), Делаплас (Дьоманде, 69), Роделен, Сантини, Ставицки (Базиль, 61).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен (Жермен, 78), Лопес, Сарр, Замбо, Пайет (Окампос, 72), Нжи.

Предупреждения: Сарр, 29. Гильбер, 38. Роланду, 42. Товен, 53. Да Силва, 58.

Судья: Летексье.

19 января. Кан. Стадион "Мишель Д'Орнано".