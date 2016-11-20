20:52 | ФУТБОЛ — Франция

"Марсель" впервые победил в лиге 1 под руководством Руди Гарсия

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В матче 13-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл дома "Кан" со счетом 1:0. Это первая победа провансальцев под руководством Руди Гарсия в лиге 1.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Марсель" – "Кан" – 1:0 (0:0)

Гол: Роланду, 81 (1:0).

"Марсель": Пеле, Фанни, Роланду, Сакаи, Рекик, Венкер, Алессандрини (Сарр, 68), Товен (Рабийяр, 90+3), Лопес, Машаш (Замбо, 57), Гомис.

"Кан": Веркутр, Яхья, Да Силва, Гильбер, Себ (Дьоманде, 76), Бесса, Делаплас, Адеоти, Макенго (Мальбранк, 72), Роделен, Сантини (Карамо, 79).

Предупреждения: Машаш, 27. Гомис, 45+2. Себ, 45+2.

Судья: Ланнуа (Франция).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/

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