"Марсель" впервые победил в лиге 1 под руководством Руди Гарсия

В матче 13-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл дома "Кан" со счетом 1:0. Это первая победа провансальцев под руководством Руди Гарсия в лиге 1.
Чемпионат Франции
Лига 1
13-й тур
"Марсель" – "Кан" – 1:0 (0:0)
Гол: Роланду, 81 (1:0).
"Марсель": Пеле, Фанни, Роланду, Сакаи, Рекик, Венкер, Алессандрини (Сарр, 68), Товен (Рабийяр, 90+3), Лопес, Машаш (Замбо, 57), Гомис.
"Кан": Веркутр, Яхья, Да Силва, Гильбер, Себ (Дьоманде, 76), Бесса, Делаплас, Адеоти, Макенго (Мальбранк, 72), Роделен, Сантини (Карамо, 79).
Предупреждения: Машаш, 27. Гомис, 45+2. Себ, 45+2.
Судья: Ланнуа (Франция).