"Марсель" в гостях разгромил "Ренн"

"Марсель" разгромил "Ренн" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0. По одному голу забили Валер Жермен, Морган Сансон и Флорьян Товен.

"Марсель" занимает четвертое место в чемпионате Франции, уступая "Монако" и "Лиону" только по дополнительным показателям. "Ренн" расположился на девятой строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Ренн" – "Марсель" – 0:3 (0:2)

Голы: Жермен, 35 (0:1). Сансон, 45 (0:2). Товен, 82 (0:3).

Нереализованный пенальти: Товен (Марсель), 28 (вратарь)

"Ренн": Коубек, Мексер, Траоре (Зеффан, 81), Бенсебаини, Желен, Андре, Хазри (Брандон, 40), Юну, Буриго, Леа Силики, И.Сарр (Амальфитано, 77).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Бедимо, 85), Б.Сарр, Пайет (Замбо, 68), Жермен (Нжи, 75), Окампос.

Предупреждения: Андре, 35. Луиз Густаву, 63. Сансон, 65.

Судья: Тюрпен.

13 января. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".