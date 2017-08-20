"Марсель" упустил победу над "Анже"

"Марсель" сыграл вничью с "Анже" в матче 3-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев счет в первом тайме открыл Клинтон Нжи, а во втором отрезке игры забил форвард гостей Карл Токо-Экамби.

"Марсель" набрал 7 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Анже" набирает очки во всех трех встречах сезона.

Чемпионат Франции

3-й тур

"Марсель" – "Анже" – 1:1 (1:0)

Голы: Нжи, 17 (1:0). Токо-Экамби, 70 (1:1).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Амави (Дориа, 64), Луиз Густаву, Товен, Сансон (Кабелла, 77), Сарр, Замбо, Окампос, Нжи (Жермен, 38).

"Анже": Летелье, Андре, Павлович, Тома, Мансо, Мангани, Фюльжини, Кулибали (Капель, 64), Сантамария, Кривелли (Гийом, 72), Токо-Экамби (Сюню, 79).

Предупреждения: Товен, 14. Сантамария, 27. Амави, 62. Павлович, 68. Жермен, 90+2.

Удаление: Окампос ("Марсель"), 90+4.

Судья: Мигельгорри (Франция).

20 августа. Марсель. Стадион Velodrome.