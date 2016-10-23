"Марсель" сыграл вничью с "ПСЖ" в первом матче Руди Гарсия

В матче 10-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграл вничью с "Марселем" – 0:0. Отметим, что это был первый матч Руди Гарсия в качестве наставника марсельской команды. После этого матча "ПСЖ" остался третьим, а "Марсель" поднялся на 11-е место.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"ПСЖ" – "Марсель" – 0:0

"ПСЖ": Ареола, Орье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Максвелл, Рабьо, Верратти (Матюиди, 59), Тиагу Мотта (Бен Арфа, 80), Лукас, Кавани, Ди Мария (Хесе, 75).

"Марсель": Пеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Дориа, Бедимо (Рекик, 90+1), Диарра, Товен, Замбо, Гомис, Нжи (Машаш, 46).

Предупреждения: Пеле, 69. Диарра, 88.

Судья: Тюрпен (Франция).