"Марсель" спасся в матче с "Ренном", уступая в счете 0:2

"Марсель" сыграл вничью с "Ренном" в матче 3-го тура чемпионата Франции - 2:2. "Южане" после первого тайма уступали в счете 0:2.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Марсель" - "Ренн" - 2:2 (0:2)

Голы: Буриго, 38 - с пенальти (0:1). И.Сарр, 45+1 (0:2). Окампос, 54 (1:2). Бенсебаини, 72 - в свои ворота (2:2).

"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 90), Сансон, Б.Сарр, Камара (Лопес, 46), Пайет, Жермен (Митроглу, 63), Окампос.

"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Желен, Гренье, Андре, Буриго (Дель Кастильо, 86), Леа Силики (Сьебатше, 69), И.Сарр.

Предупреждения: Камара, 20. Андре, 90.

Судья: Готье.

26 августа. Марсель. Стадион "Велодром".