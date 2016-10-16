"Марсель" с Венкером и Диарра победил "Метц"

"Марсель" взял верх над "Метцем" в матче 9-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч забил лучший бомбардир команды Бафетимби Гомис. В составе марсельцев 70 минут отыграл экс-хавбек "Динамо" Вильям Венкер, а бывший игрок "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра провел полный поединок.

"Марсель" поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Метц" идет 11-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Марсель" - "Метц" - 1:0 (1:0)

Гол: Гомис, 13.

"Марсель": Пеле, Фанни, Бедимо, Сакаи, Дориа, Диарра, Венкер (Лопес, 70), Товен, Б.Сарр (Лейя Исека, 64), Гомис, Нжи (Губочан, 90+1).

"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Милан, Бальиу, Манджек, Филиппс, Молле (Лежен, 49), Мевлют Эрдинч, Нгюетт (Диалло, 78), Эн (И.Сарр, 63).

Предупреждения: Манджек, 42. Филиппс, 68. Диарра, 90+1.

Судья: Мигельгорри.