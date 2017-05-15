"Марсель" с Губочаном сыграл вничью с "Бордо"

"Бордо" сыграл вничью с "Марселем" в матче 37-го тура чемпионата Франции - 1:1. В составе гостей 90 минут провел экс-защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан. "Марсель" остался на пятом месте в турнирной таблице, дающем право участия в Лиге Европы.

В другом поединке "Дижон" обыграл "Нанси" и покинул зону вылета. "Нанси" опустился на последнее место, но еще сохраняет шансы попасть в стыковые матчи - для этого нужно в последнем туре побеждать "Сент-Этьен" и надеяться на поражения "Лорьяна" и "Бастии". Последние также провели матч сегодня - "Бастия" победила 2:0.

Чемпионат Франции

Лига 1

37-й тур

"Бордо" - "Марсель" - 1:1 (1:0)

Голы: Ролан, 2 (1:0). Гомис, 60 (1:1).

"Бордо": Каррассо, Контенто, Сабали, Йованович, Плашил, Тулалан, Санкаре, Вада (Лаборд, 72), Малком, Ролан, Камано (Унас, 63).

"Марсель": Пеле, Эвра (Бедимо, 77), Фанни, Роланду, Губочан, Венкер, Товен, Сансон, Лопес (Замбо, 74), Гомис, Пайет (Дориа, 86).

Предупреждения: Губочан, 19. Эвра, 33. Вада, 50.

Судья: Тюрпен.

"Бастия" - "Лорьян" - 2:0 (0:0)

Голы: Кривелли, 74 (1:0). Даник, 86 (2:0).

"Дижон" - "Нанси" - 2:0 (0:0)

Голы: Саммаритано, 51 (1:0). Диони, 76 (2:0).