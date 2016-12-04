20:56 | ФУТБОЛ — Франция

"Марсель" разгромил "Нанси"

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"Марсель" на своем поле в матче 16-го тура чемпионата Франции разгромил "Нанси". Благодаря этой победе хозяева поднялись на десятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

"Марсель" – "Нанси" – 3:0 (0:0)

Голы: Товен, 46 (1:0). Гомис, 80 (2:0). Нжи, 90+3 (3:0).

"Марсель": Пеле, Фанни, Роланду, Губочан, Сакаи, Венкер, Товен (Сарр, 89), Лопес (Кауи, 83), Замбо, Гомис (Лейя Исека, 90+1), Нжи.

"Нанси": Черник, Кюффо, Лангле, Диань, Бадила, Педретти, Диарра (Аит Беннасер, 70), Пюйо, Н`Гессан (Робик, 81), Хаджи (Дале, 61), Диа.

Предупреждения: Бадила, 24. Сарр, 90+1.

Удаление: Педретти, 82.

Судья: Летексье.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

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