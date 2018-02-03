"Марсель" разгромил "Метц", команды забили 9 мячей

"Марсель" на своем поле обыграл "Метц" в матче 24-го тура чемпионата Франции - 6:3. Хет-трик в составе хозяев сделал нападающий Флориан Товен.

В турнирной таблице "Марсель" занимает вторую строчку с отставанием от "ПСЖ" в восемь очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

"Марсель" - "Метц" - 6:3 (3:0)

Голы: Сансон, 6 (1:0). Товен, 9 (2:0). Товен, 44 (3:0). Жермен, 49 (4:0). Товен, 56 (5:0). Молле, 73 (5:1). Митроглу, 75 (6:1). Молле, 84 (6:2). Ньяне, 90 (6:3).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен (Лопес, 79), Сансон (Митроглу, 69), Сарр (Бедимо, 61), Замбо, Пайет, Жермен.

"Метц": Кавасима, Диань, Палмьери, Ривьере, Ниакате, Коад (Бальиу, 64), Манджек, Миличевич, Молле, Ривьер (Булая, 72), Ру (Ньяне, 82).

Предупреждение: Сарр, 43.

Судья: Тюаль.

2 февраля. Марсель. Стадион "Velodrome".