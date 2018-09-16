"Марсель" разгромил "Генгам" и поднялся на второе место в лиге 1

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Генгам" со счетом 4:0. Эта победа позволила "Марселю" подняться на второе место в лиге 1, а "Генгам" остается последним с нулем очков.
Чемпионат Франции
Лига 1
5-й тур
"Марсель" – "Генгам" – 4:0 (0:0)
Голы: Товен, 57 (1:0). Пайет, 73 (2:0). Товен, 80 (3:0). Митроглу, 83 (4:0).
"Марсель": Пеле, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Стротман, Товен (Жермен, 88), Сансон, Пайет (Радоньич, 84), Митроглу, Окампос (Лопес, 46).
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Эбоа Эбоа, Дидо (Коко, 67), Бенезе (Блас, 81), Фири, Фофана, Ру, Тюрам.
Предупреждения: Окампос, 32. Эбоа Эбоа, 54.
Судья: Делерю.
16 сентября. Марсель. Стадион "Велодром".