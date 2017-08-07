"Марсель" разгромил "Дижон"

"Марсель" забил три безответных гола в ворота "Дижона" в матче 1-го тура чемпионата Франции. Дублем отметился камерунец Клинтон Нжи, а также один мяч на свой счет записал вингер Флориан Товен.

Разгромная победа позволила провансальцам выйти на второе место, а их сегодняшний соперник расположился на 18-й позиции.

Чемпионат Франции

Лига 1

1-й тур

"Марсель" - "Дижон" - 3:0 (0:0)

Голы: Нжи, 51 (1:0). Товен, 54 (2:0). Нжи, 72 (3:0).

"Марсель": Манданда, Эвра, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву (Сертик, 87), Товен, Сансон (Замбо, 60), Лопес, Пайет (Нжи, 46), Жермен.

"Дижон": Рейне, Лотоа (Варро, 10), Ямбере, Розье, Хаддади, Амальфитано, Квон Чхан Хун, Слити (Саммаритано, 59), Марье, Жанно, Саид (Бальмон, 66).

Предупреждение: Луиз Густаву, 36.

Судья: Бастьен.

6 августа. Марсель. Стадион "Велодром".