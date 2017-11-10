"Марсель" расторг контракт с Эвра

"Марсель" объявил о расторжении контракта с защитником Патрисом Эвра. Игрок выступал за клуб с января 2017 года.

Причиной расторжения стал инцидент перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. Сегодня УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года.

"С января 2017 года Эвра был образцом на поле и в раздевалке, - говорится в заявлении "Марселя". - Он сыграл важную роль в возрождении команды, улучшении ее результатов и появлении амбиций.

2 ноября перед матчем с "Гимарайншем" он совершил непростительный поступок, ответив на провокации. Ничто не оправдывало такой поступок, особенно от опытного игрока, который должен быть примером для молодежи.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию".

"Марсель" также отметил, что болельщики, оскорбляющие и угрожающие Эвра и его семье, также ведут себя неприемлемо.