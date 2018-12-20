"Марсель" проиграл "Страсбуру" в Кубке лиги

"Марсель" потерпел поражение от "Страсбура" в матче 1/8 финала Кубка лиги. Провансальцы уступили эльзасцам в серии пенальти, так как в основное время не выявили победителя.

Стоит отметить, что в середине второго тайма капитан "Марселя" Димитри Пайет не реализовал пенальти, так как вратарь отразил одиннадцатиметровый.

Кубок французской лиги

1/8 финала

"Марсель" – "Страсбур" – 1:1 (0:1). Пенальти – 2:4

Голы: Мартен, 18 – с пенальти (0:1). Луиз Густаву, 80 (1:1).

Нереализованный пенальти: Пайет, 69 (вратарь).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Сансон (Сарр, 76), Лопес, Пайет, Жермен (Митроглу, 70), Окампос (Нжи, 70).

"Страсбур": Камара, Лала, Митрович, Мартинес, Мартен, Корнье, Льенар, Каси, Фофана, Зохи (Томассон, 81), Айорк (Мотиба, 76).

Предупреждения: Пайет, 89. Мартен, 89.

Судья: Бюке.

Марсель. Стадион "Велодром".

"Ницца" - "Генгам" - 0:0. Пенальти - 1:3

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Бюрнер (Мау, 77), Сарр, Коли (Аталь, 63), Данилу, Вальтер, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен (Срарфи, 88).

"Генгам": Кайар, Табану, Кербрат (Сорбон, 46), Эбоа Эбоа, Траоре (Икоко, 90), Дидо, Бенезе (Менди, 65), Коко, Фири, Фофана, Н`Гбакото.

Предупреждения: Данте, 24. Фофана, 33. Данилу, 67. Табану, 73.

Судья: Лесаж.

Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".