"Марсель" продлил контракт с Пайетом

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет продлил контракт с клубом до 2022 года, утверждает L'Equipe. По информации источника, 30-летний француз связан с провансальцами соглашением, рассчитанным до 2022 года.

Игрок зимой вернулся в стан провансальцев и подписал контракт на 4,5 года, так как это максимальный срок, на который правила ФИФА разрешают подписывать соглашения в зимнее трансферное окно. Однако "Марсель", чтобы обойти правила, прописал в договоре автоматическое продление контракта до 2022 года.

Напомним, в прошлом году Пайет, выступая за "Вест Хэм", подписал новый контракт, но затем поссорился с тренером и руководством, чтобы вернуться в "Марсель".