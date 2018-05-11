"Марсель" потерял очки с "Генгамом" и не смог обогнать "Монако"

"Генгам" и "Марсель" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Франции. Дубль в составе гостей сделал Флориан Товен, доведший число голов в лиге 1 до 22. Больше него забил только Эдинсон Кавани из "ПСЖ" (28).

"Марсель" упустил возможность обойти в таблице "Монако" и только догнал его по очкам.

Чемпионат Франции

Лига 1

37-й тур

"Генгам" - "Марсель" - 3:3 (1:2)

Голы: Жермен, 2 (0:1). Товен, 14 (0:2). Гренье, 42 (1:2). Гренье, 52 - с пенальти (2:2). Бриан, 70 - с пенальти (3:2). Товен, 81 (3:3).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Эбоа Эбоа, Дидо (Салибюр, 88), Гренье, Бенезе (Коко, 79), До (Диалло, 88), Бриан, Тюрам.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Камара, Сертик, Товен, Сансон, Лопес (Нжи, 64), Замбо, Жермен (Пеле, 69), Окампос (Сарр, 73).

Предупреждения: Гренье, 21. Сорбон, 55.

Удаление: Манданда, 66.

Судья: Делерю.