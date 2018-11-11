"Марсель" победил "Дижон" в матче 13-го тура чемпионата Франции (2:0). Голами в составе бело-голубых отметились нападающий Лукас Окампос и защитник Адиль Рами.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Марсель" - "Дижон" - 2:0 (1:0)

Голы: Окампос, 45+3 (1:0). Рами, 84 (2:0).

"Марсель": Манданда, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Стротман, Товен (Камара, 77), Лопес (Сансон, 70), Сарр, Пайет, Митроглу (Жермен, 46), Окампос.

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Шафик, Розье, Агерд, Кулибали (Симан, 22), Бальмон (Хаддади, 44), Слити, Луаодис, Жулиу Тавареш, Саид (Кейта, 71).

Предупреждения: Лотоа, 12. Симан, 44.

Судья: Делажо.

11 ноября. Марсель. Стадион "Велодром".

"Ренн" и "Нант" сыграли вничью (1:1).

"Ренн" - "Нант" - 1:1 (1:1)

Голы: Юханссон, 8 (1:0). Сала, 16 (1:1).

Нереализованный пенальти: Гренье, 57 (вратарь)

"Ренн": Коубек, Зеффан, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Гренье, Андре, Юханссон, Юну (Сьебатше, 72), Дель Кастильо (Бен Арфа, 76), Сарр (Ньянг, 85).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Кватенг (Фабиу да Силва, 46), Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Боскилиа (Лимбомб, 88), Ронжье (Лукас Эванжелиста, 78), Жиротто, Уорис, Сала.

Предупреждения: Туре, 7. Кватенг, 21. Зеффан, 51. Андре, 53. Диегу Карлос, 56. Бенсебаини, 59. Гренье, 64.

Судья: Абед.

11 ноября. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

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