"Марсель" одолел "Лион" в Кубке Франции

"Марсель" переиграл "Лион" в матче 1/16 финала Кубка Франции со счетом 2:1. Для выявления победителя командам потребовалось дополнительное время. Автором решающего гола стал бразильский защитник Матеус Маседу Дориа.
Кубок Франции
1/16 финала
"Марсель" – "Лион" – 2:1 д.в. (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Фанни, 24 (1:0). Толиссо, 64 (1:1). Дориа, 109 (2:1).
"Марсель": Пеле, Эвра (Дориа, 48), Фанни, Роланду, Сакаи, Венкер, Кабелла, Товен (Пайет, 94), Сансон (Замбо, 74), Лопес, Гомис.
"Лион": Антони Лопеш, Морель, Рафаэл да Силва, Маммана, Вальбуэна (Депай, 61), Рыбус, Геззаль (Фекир, 61), Толиссо, Дардер (Гоналон, 104), Тузар, Корне.
Предупреждения: Тузар, 22. Сакаи, 36. Рафаэл да Силва, 51. Фанни, 60. Роланду, 73. Дардер, 81. Кабелла, 89. Рыбус, 96.
Судья: Делерю (Франция).
31 января. Марсель. Стадион "Велодром".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/highest/2016-2017/playoff/