"Марсель" обыграл "Лилль" благодаря голу Сансона

"Марсель" обыграл "Лилль" со счетом 1:0 в матче 11-го тура чемпионата Франции. Благодаря этой победе клуб поднялся на 4-е место в турнирной таблице, "Лилль" потерпел шестое поражение в сезоне.

Единственный мяч в этой встрече забил Морган Сансон, для него этот гол стал вторым в чемпионате.

Чемпионат Франции

11-й тур

"Лилль" – "Марсель" – 0:1 (0:1)

Гол: Сансон, 5 (0:1).

"Лилль": Меньян, Ие, Алонсо, Балло-Туре, Амаду (Понсе, 62), Тиагу Майа, Тиагу Мендес, Бензиа (Биссума, 76), Эль-Гази, Пепе, Араужу (Балули, 46).

"Марсель": Манданда, Эвра (Камара, 80), Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Абденнур, 90), Замбо, Митроглу (Жермен, 53), Окампос.

Предупреждения: Эвра, 10. Луиз Густаву, 44. Рами, 51. Ие, 69. Тиагу Мендес, 84.

Судья: Летексье.

29 октября. Лилль. Стадион Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole).