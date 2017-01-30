"Марсель" объявил о переходе Пайета

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет подписал контракт с "Марселем", информирует пресс-служба провансальцев. Соглашение рассчитано на 4,5 года. 29-летний француз прошел медосмотр и будет представлен на пресс-конференции в понедельник.

Ранее "молотобойцы" сообщали о том, что сумма трансфера составляет 25 миллионов фунтов стерлингов. До этого футболист заявил руководству о том, что он отказывается играть за лондонский клуб. В текущем сезоне Пайет провел 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.