09:10 | ФУТБОЛ — Франция

"Марсель" объявил о переходе Пайета

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Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет подписал контракт с "Марселем", информирует пресс-служба провансальцев. Соглашение рассчитано на 4,5 года. 29-летний француз прошел медосмотр и будет представлен на пресс-конференции в понедельник.

Ранее "молотобойцы" сообщали о том, что сумма трансфера составляет 25 миллионов фунтов стерлингов. До этого футболист заявил руководству о том, что он отказывается играть за лондонский клуб. В текущем сезоне Пайет провел 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

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Материалы REN-TV

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