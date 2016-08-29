17:31 | ФУТБОЛ — Франция

"Марсель" объявил о переговорах по продаже клуба американскому бизнесмену

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Американский бизнесмен Фрэнк Маккорт ведет переговоры по покупке "Марселя". Об этом объявило руководство клуба на своем официальном сайте. 63-летний американец, ранее владевший бейсбольным клубом "Лос-Анджелес Доджерс", стал единственным претендентом на приобретение "Марселя", и до конца года сделка должна быть оформлена. Ее детали не разглашаются. Маккорт уже провел встречу с мэром Марселя Жан-Клодом Годеном, чтобы описать свое видение процесса возвращения клуба на вершину французского футбола. Также Маккорт представил программу развития нынешнему главному акционеру "Марселя" Маргарите Луи-Дрейфус.

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