"Марсель" на выезде одолел "Лорьян"

"Марсель" на выезде разгромил "Лорьян" в матче 28-го тура чемпионата Франции. Победа позволила провансальцам обойти "Сент-Этьен" и подняться на 6-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

"Лорьян" - "Марсель" - 1:4 (0:2)

Голы: Роланду, 6 (0:1). Пайет, 19 (0:2). Товен, 53 (0:3). Сансон, 56 (0:4). Муканджо, 73 (1:4).

"Лорьян": Леконт, Пейберн, Туре (Беллюгу, 60), Ле Гофф, Марво, Вакасо, Гендузи, Алиадьер (Муканджо, 66), Жанно (Филиппото, 60), Уорис, Коффи.

"Марсель": Пеле, Бедимо, Роланду, Сакаи, Венкер, Сертик, Кабелла (Дориа, 75), Товен (Сарр, 62), Сансон, Замбо, Пайет (Нжи, 68).

Предупреждения: Туре, 5. Венкер, 25. Пейберн, 47.

Судья: Тюрпен.

05 марта. Лорьян. Стадион "Стад Ив Алленма".