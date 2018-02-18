"Марсель" на матч с "Бордо" выйдет в футболках с фамилиями на китайском языке

"Марсель" оригинальным способом поздравит китайских болельщиков клуба с Новым годом. Игроки провансальцев на матч 26-го тура чемпионата Франции против "Бордо" выйдут в футболках с фамилиями на китайском языке.

Подобную акцию в текущем туре провел "ПСЖ" в игре со "Страсбуром" (5:2).

Напомним, что встреча "Марсель" - "Бордо" состоится сегодня и начнется в 23.00 по московскому времени.