"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в дерби лазурного берега

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Франции (2:2). Команды в начале каждого тайма обменялись голами.

Ничья позволила провансальцам, идущими третьеими в турнирной таблице, догнать "Лион" по очкам, а монегаски отстают от них на один балл.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Марсель" - "Монако" - 2:2 (1:1)

Голы: Кейта, 4 (0:1). Рами, 7 (1:1). Жермен, 47 (2:1). Фабинью, 51 (2:2).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен, Сансон, Сарр, Пайет (Нжи, 84), Жермен (Митроглу, 90+2), Окампос (Замбо, 49).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Туре, Жемерсон, Жоау Моутинью, Геззаль (Маркуш Лопеш, 69), Тилеманс, Фалькао, Кейта.

Предупреждения: Глик, 33. Пайет, 36. Геззаль, 45+2. Сансон, 70. Сарр, 85.

Судья: Готье.

28 января. Марсель. Стадион "Велодром".