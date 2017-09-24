"Марсель" дома обыграл "Тулузу"

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Тулузу" со счетом 2:0.
Чемпионат Франции
Лига 1
7-й тур
"Марсель" – "Тулуза" – 2:0 (1:0)
Голы: Товен, 32 (1:0). Окампос, 61 (2:0).
"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Сари, 90+2), Замбо, Пайет, Окампос (Сарр, 77), Нжи (Жермен, 69).
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Диоп, Аду, Дурмаз (Делор, 51), Каюзак, Имбула (Блен, 62), Сомалиа, Тойвонен (Д. Халид, 62), Жан.
Предупреждения: Луиз Густаву, 24. Замбо, 84.
Судья: Мийо (Франция).