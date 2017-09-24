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23:55 24 сентября | Футбол — Франция

"Марсель" дома обыграл "Тулузу"


В матче 7-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Тулузу" со счетом 2:0.

Чемпионат Франции

Лига 1

7-й тур

"Марсель" – "Тулуза" – 2:0 (1:0)

Голы: Товен, 32 (1:0). Окампос, 61 (2:0).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Сари, 90+2), Замбо, Пайет, Окампос (Сарр, 77), Нжи (Жермен, 69).

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Диоп, Аду, Дурмаз (Делор, 51), Каюзак, Имбула (Блен, 62), Сомалиа, Тойвонен (Д. Халид, 62), Жан.

Предупреждения: Луиз Густаву, 24. Замбо, 84.

Судья: Мийо (Франция).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/

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