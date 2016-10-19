Марко Верратти: "Я скучаю по Ибрагимовичу"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти считает, что команда потеряла многое с уходом нападающего Златана Ибрагимовича. Минувшим летом швед подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

– Это большая потеря для нас, – цитирует Le Figaro Верратти. – Он не только великий игрок, но и хороший учитель. Его очень трудно заменить. Он важен и на поле, и за его пределами. Этот человек постоянно стремится к победе и заражает этим окружающих. У меня с ним были особые отношения. Я скучаю по Златану. Это хороший человек.