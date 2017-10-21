Марко Верратти: "В этом году впервые задумался, оставаться ли в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти признался, что задумывался летом об уходе из клуба. При этом он не намеревался твердо покидать Париж.

– Я не ожидал, что лето будет таким беспокойным, – цитирует Le Figaro Верратти. – Много чего случилось, что мне не понравилось. В том числе это исходило от людей, которые представляют меня. Они думали о себе, а не обо мне. Я никогда не говорил "ПСЖ", что хочу уйти. Но не был уверен, что мы достаточно амбициозны. Честно скажу, что впервые за пять лет я задумался, продолжать ли мне выступать тут. Но все же сохранил уверенность. Мне здесь очень хорошо.