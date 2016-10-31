Марко Верратти: "У меня нет конфликта с Эмери"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти опроверг информацию о том, что у него конфликт с главным тренером команды Унаи Эмери. На прошлой неделе СМИ раскритиковали итальянского хавбека за то, что тот после замены в игре с "Марселем" (0:0), уходя с поля, сказал тренеру несколько слов, прикрыв рот ладонью, чтобы речь нельзя было прочитать по губам.

- Когда меня заменили в матче с "Марселем" я просто сказал: "Тренер, я мог бы продолжать, со мной все хорошо", - цитирует Goal Верратти. - Унаи Эмери ответил, что я был не так хорош. На самом деле, он был прав. Не люблю, когда журналисты раздувают из мухи слона. Я уважаю их мнение и часто соглашаюсь с ними, когда они критикуют меня. Однако не понимаю, когда они сообщают о том, чего не было. Слышал и читал, что у меня плохие отношения с тренером, но это не так. Можно не соглашаться с тренером, но всегда нужно уважать его выбор. И я всегда был таковым.