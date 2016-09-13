Марко Верратти: "Скорее завершу карьеру, чем изменю свой стиль игры"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что не собирается менять свой стиль игры, несмотря на критику. Футбольные эксперты часто критикуют 23-летнего итальянца за то, что тот порой идет в обводки и играет рискованно.

- Я всегда играл рискованно, - цитирует Telegraph Верратти. - Когда я прихожу в новую команду, тренеры начинают бороться с этим, но вскоре понимают, что таков мой стиль игры. Это сильнее меня. Может быть, я и хотел бы играть по-другому, потому что думаю, что мой риск приводит к пропущенным голам, но я лучше возьму на себя ответственность за пропущенный мяч и буду продолжать так играть. Я не понимаю игроков, которые стараются скорее избавиться от мяча, когда получают его. Я не такой. Предпочел бы не играть в футбол вообще, чем менять свой стиль игры.