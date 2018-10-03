Марко Верратти: "С Эмери было сложнее, чем с Тухелем"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти отметил, что с Томасом Тухелем ему работать комфортнее, чем с его предшественником Унаи Эмери. Испанский тренер был уволен после окончания минувшего сезона.

– Тухель очень близок с игроками, – цитирует Le Parisien Верратти. – Нам всем нравится, что он очень прямой, пусть иногда и критикует. Он хороший человек, который помогает нам выжать из себя максимум. Чтобы добиться многого, нам нужно двигаться в одном направлении. В этом сезоне отличное взаимопонимание между игроками и тренером. У каждого тренера своя манера. С Эмери порой было немного сложнее.