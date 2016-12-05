Марко Верратти: "Реал" или "Барселона" не забивали бы по 5-6 голов во Франции"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что многие игроки недооценивают силу чемпионата Франции. По его мнению, "Реал" или "Барселона" не забивали бы по 5-6 голов в ворота соперников во французской лиге.

- Лига 1 во многом помогла мне, - цитирует Goal Верратти. - Это чемпионат, который позволяет мне играть за такую большую команду, как "ПСЖ". Все команды во Франции на 110 процентов выкладываются в играх против нас. Если и мы выкладываемся на 110 процентов тоже, то матч становится легким, а в противном случае - очень сложным. С точки зрения менталитета я сделал большой шаг вперед благодаря этому.

В других чемпионатах все немного по-другому. В Испании, к примеру, средняя команда, которая выходит на поле против "Реала" или "Барселоны", просто забывает, кому противостоит, и играет в открытый футбол. Это является причиной того, почему "Реал" или "Барселона" забивают по пять или шесть мячей. Не уверен, что они могли бы забивать столько во Франции – особенно на выезде.