Марко Верратти: "ПСЖ" нужно больше работать"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти после победы над "Нанси" в матче 9-го тура чемпионата Франции (2:1) отметил, что его команде нужно еще много работать над улучшением игры. Тем не менее, на данный момент он считает, что главное - победы, а не качество игры.

- Мы хорошо начали игру с "Нанси", - цитирует пресс-служба клуба Верратти. - "ПСЖ" забил два быстрых гола, а затем стал играть с немного меньшим ритмом и скоростью. Это позволило "Нанси" почувствовать уверенность и оказать давление на нас. Тем не менее, перед матчем мы хотели выиграть, а не думали, сыграем ли хорошо или нет. Даже если не играешь хорошо, нужно быть в состоянии добиваться побед. "ПСЖ" еще есть куда расти, поэтому нужно больше работать. Теперь мы будем готовиться к игре с "Базелем", а затем к матчу с "Марселем", который все в Париже с нетерпением ждут.