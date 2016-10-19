Марко Верратти: "Надеюсь на возрождение "Марселя"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти признался, что будет только рад, если "Марсель" составит достойную конкуренцию парижанам в плане ресурсов в чемпионате Франции. Так он прокомментировал приобретение "Марселя" американским бизнесменом Фрэнком Маккортом.

– Я хочу, чтобы все французские клубы могли подписывать лучших игроков, – цитирует Le Figaro Верратти. – Это позволит улучшить лигу и качество шоу в ней. "Марсель" – команда, которая делала историю Франции. Сейчас у нее есть определенные проблемы. Но я надеюсь, что "Марсель" будет расти. Потому что играть против такой команды интересно.