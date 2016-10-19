Марко Верратти: "До ухода из "ПСЖ" хочу выиграть Лигу чемпионов"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти подчеркнул, что до ухода из парижской команды должен выиграть Лигу чемпионов. Итальянец отметил, что это его основная цель.

– Я буду в "ПСЖ", пока нужен команде, – цитирует Le Figaro Верратти. – Мне здесь очень хорошо. Я часть большого проекта, который начался как раз с моим приездом. Не все зависит от меня, но буду рад остаться в "ПСЖ" надолго. До ухода из "ПСЖ" хочу выиграть с командой Лигу чемпионов. Это моя задача. А я очень упрям.