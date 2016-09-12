Марко Верратти: "Балотелли может стать одним из 5 лучших форвардов в мире"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что форвард "Ниццы" Марио Балотелли может стать одним из лучших нападающих в мире. Вчера 26-летний итальянец в дебютном матче за "орлят" оформил дубль в ворота "Марселя".

- Если честно, то не видел матч "Ницца" - "Марсель", потому что смотрел игру "Пескары", команды моей жизни, - цитирует L'Equipe Верратти. - Видел новость, что Марио Балотелли забил через семь минут после начала встречи. Он хороший игрок. Его проблема до сих пор была в менталитете. Надеюсь, что он изменился и теперь понимает, что футбол это не только 90 минут на поле. Думаю, что он может стать одним из четырех или пяти сильнейших нападающих в мире.