Маркиньюс: "Удивительно, как быстро Неймар и Мбаппе нашли взаимопонимание"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс отметил, что новый нападающий команды Неймар медленно осваивает французский язык. Маркиньюс подчеркнул, что у защитника Дани Алвеса с этим вопросом все куда проще.

– Невероятно наблюдать за тем, как быстро Неймар и Мбаппе нашли взаимопонимание, – цитирует Marca Маркиньюса. – Да, им еще есть над чем работать, но некоторые вещи они уже делают автоматически.

Адаптация Неймара в Париже? Французский пока для него является небольшой проблемой. С этим вопросом у Неймара сложнее, чем у Дани Алвеса, но он учится, самостоятельно пробует заказывать апельсиновый сок в ресторане. А Дани успел поиграть со многими французами, так что некоторые вещи прекрасно понимает.