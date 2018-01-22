Маркиньюс: "ПСЖ" без Неймара - это как "Барселона" без Месси"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс считает, что отсутствие нападающего Неймара не может не сказываться на игре команды. 21 января парижане в матче 22-го тура чемпионата Франции в гостях уступили "Лиону" (1:2) - бразильский форвард пропускал встречу из-за проблем с бедром.

- "Барселона" без Месси - не такая же команда, как с ним, - цитирует Goal Маркиньюса. - Тоже самое можно сказать про "Реал", если на поле нет Криштиану Роналду. "ПСЖ" без Неймара...вы знаете ответ.

В этом сезоне Неймар принял участие в 23 матчах на клубном уровне, забив 24 мяча и отдав 3 результативные передачи.