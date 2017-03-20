Маркиньюс: "Мбаппе очень хорош, и надеюсь, что "ПСЖ" следит за ним"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс заявил, что хотел бы сыграть в одной команде с нападающим "Монако" Кильяном Мбаппе. Бразилец уверен, что у 18-летнего форварда большое будущее.

- В "Монако" Мбаппе очень хорош, и я надеюсь, что руководство "ПСЖ" следит за ним - он игрок, который может изменить ситуацию и имеет отличные способности, - цитирует Goal Маркиньюса. - Он очень хороший игрок. В его возрасте нелегко быть стабильным в чемпионате Франции. Кильян вызван в состав сборной Франции, он в отличной форме, забивает голы и будет очень важным игроком для трехцветных и "Монако". У него большое будущее, и я надеюсь, что он продолжит упорно трудиться и не остановится, потому что ему еще предстоит многому научиться.