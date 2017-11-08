Маркиньюс: "Кому-то Неймар не нравится, кто-то им восхищается"

Защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии Маркиньюс поддержал своего одноклубника Неймара, который подвергается критике в том числе за негативное отношение к наставнику парижан Унаи Эмери. По его словам, Неймару нужно адаптироваться во Франции.

– Неймар отличный игрок, он звезда, – цитирует AFP Маркиньюса. – Поэтому другие футболисты, пресса, болельщики следят за ним с особым интересом. Он не может вызывать однозначные эмоции. Кому-то он не нравится, кто-то им восхищается. Но Неймар устойчив психологически. Мы стараемся ему помочь в адаптации.