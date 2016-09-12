Марио Балотелли: "Я смогу выиграть "Золотой мяч" через два-три года"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли выразил сожаление в связи с возвращением в "Милан" в сезоне-2015/16. Футболист покинул "россонери" в 2014 году, перейдя в "Ливерпуль", но спустя год вернулся в "Милан" на правах аренды. Тем не менее, заиграть в бывшем клубе итальянец так и не смог.

– Мне не стоило возвращаться в "Милан", – сказал для Canal+. – Это было ошибкой. Сейчас же я в "Ницце", и я выбрал этот клуб, чтобы вновь начать улыбаться. В последние годы я не получал удовольствия от игры, но сейчас чувствую себя хорошо.

К этому моменту я бы уже мог быть обладателем "Золотого мяча"... Тем не менее, если я буду усердно работать, то смогу выиграть эту награду через два-три года.