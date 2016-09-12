17:24 | ФУТБОЛ — Франция

Марио Балотелли: "Я смогу выиграть "Золотой мяч" через два-три года"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли выразил сожаление в связи с возвращением в "Милан" в сезоне-2015/16. Футболист покинул "россонери" в 2014 году, перейдя в "Ливерпуль", но спустя год вернулся в "Милан" на правах аренды. Тем не менее, заиграть в бывшем клубе итальянец так и не смог.

– Мне не стоило возвращаться в "Милан", – сказал для Canal+. – Это было ошибкой. Сейчас же я в "Ницце", и я выбрал этот клуб, чтобы вновь начать улыбаться. В последние годы я не получал удовольствия от игры, но сейчас чувствую себя хорошо.

К этому моменту я бы уже мог быть обладателем "Золотого мяча"... Тем не менее, если я буду усердно работать, то смогу выиграть эту награду через два-три года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Похоже, Марио головку напёк!!! Выходя на улицу, одевай панамку, "скромный" ты наш!

17:58

and177

МАРИО БАЛОТЕЛЛИ: "ПЕРЕХОД В "ЛИВЕРПУЛЬ" - ХУДШЕЕ РЕШЕНИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ"------- – Мне не стоило возвращаться в "Милан", – сказал для Canal+. – Это было ошибкой. Марио Балотелли: Я ошибка природы

17:57

Flamenco

Марио! ты явно, что -то страшное куришь)))

17:53

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