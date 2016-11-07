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Марио Балотелли: "Я бы отдал "Золотой мяч" Луису Суаресу"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли выразил мнение, что форварда "Барселоны" Луис Суарес заслуживает получить "Золотой мяч" больше чем другие претенденты на этот трофей.

В минувшем сезоне уругваец в составе каталонцев выиграл чемпионат Испании, Кубок, а также был признан лучшим бомбардиром внутреннего первенства, забив 40 голов. Ранее Луис Суарес получил "Золотую бутсу"

- Криштиану Роналду, Месси и Луис Суарес заслуживают получить "Золотой мяч", - приводит Telefoot слова Балотелли. - Но я бы отдал эту награду уругвайцу.

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