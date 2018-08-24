Марио Балотелли: "У меня было огромное предложение из Китая, но я люблю футбол, а не деньги"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли подтвердил информацию, что у него был вариант продолжить карьеру в Китае. На этой неделе клуб объявил, что итальянец не покинет команду.

- У меня было большое денежное предложение из Китая, очень большое, - цитирует GFFN Балотелли. - Я сказал "Нет". Не сейчас. Мне нравится играть в футбол, и я думаю только об этом. Эти два года очень важны, потому что я хочу играть на чемпионате Европы с моей сборной. Если я поеду в Китай, это будет сложно. Предпочитаю подождать, чтобы переходить в Китай. Я люблю играть в футбол. Деньги... придут позже.