Марио Балотелли: "Расисты - больная часть этого мира"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли рассказал, что подвергся оскорблениям на расовой почве в Инстаграме. 28-летний форвард заявил, что расисты заслуживают одиночества.

- Расисты заслуживают только одного: одиночества, - приводит слова Балотелли Football Italia. - Жизни без тех людей, которые думали бы о них. Они заслуживают того, чтобы в один прекрасный день о них забыли и больше никогда не вспоминали. Расисты - больная часть этого мира. Пусть они попробуют сказать мне что-нибудь в лицо, тогда посмотрим, защитит ли их экран компьютера или телефона.

Балотелли выступает за "Ниццу" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 6 игр за этот клуб и не отметился результативными действиями.

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