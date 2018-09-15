Марио Балотелли: "Приятно читать, как люди ненавидят меня в Италии"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли ответил на критику со стороны соотечественников. Игрока раскритиковали после ничьей с Польшей, у форварда появился избыточный вес.

– Читать комментарии людей и слова о том, как многие люди ненавидят меня в Италии, действительно приятно, – цитирует Football Italia Балотелли. – Когда все будет хорошо, я надеюсь, что они будут продолжать ненавидеть меня и не поддерживать меня – это правильно, нужно быть последовательными. У меня была реальная причина, по которой я не хотел возвращаться в серию А, думаю, теперь ясно!