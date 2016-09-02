Марио Балотелли: "Перешел в "Ниццу" только по спортивному принципу"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли объяснил, почему выбрал французский клуб для продолжения карьеры. Он рассчитывает ярко проявить себя в лиге 1.

– Я основывался только на спортивном принципе, принимая решение. Так было лучше для меня. В "Ницце" хороший проект, – цитирует официальный сайт "Ниццы" Балотелли. – Надеюсь, мы хорошо проведем сезон. Здесь очень хорошая команда с семейной обстановкой. Я чувствую себя отлично. Сборная? Я за ней слежу. В последнее время я не заслуживал места в ней. Но уже сосредоточен на игре. Мне нравится, что команда стремится играть активно. Болельщики приняли меня гостеприимно. Я знаю, что тут замечательные фанаты. В лиге 1 важна физическая сила и тактика. Так что моя цель – тренировки и тренировки. У команды прекрасная философия, а мне для счастья нужно играть и играть.

Напомним, "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе Лиги Европы.