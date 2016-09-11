Марио Балотелли: "Переход в "Ливерпуль" - худшее решение в моей жизни"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли перед стартовым свистком в матче 4-го тура чемпионата Франции против "Марселя" в интервью французскому телевидению признался, что сожалеет о переходе в "Ливерпуль". 26-летний итальянец покинул английский клуб в последний день трансферного окна и присоединился к "Ницце".

- Переход в "Ливерпуль" - худшее решение в моей жизни, - признался Балотелли в эфире Canal+. - Кроме болельщиков, которые были фантастическими, и некоторых игроков, я не был впечатлен уровнем этого клуба. У меня было 2 тренера там, Роджерс и Клопп... их методы и то, какими они являются людьми, не оставили хорошего впечатления у меня.

Я сильно отличаюсь от Златана Ибрагимовича. Например, если его поставить перед львами, то он станется хладнокровен. Мне же нужно более спокойное окружение. Мне нужны правильные люди рядом.