22:33 11 сентября | ФУТБОЛ — Франция

Марио Балотелли: "Переход в "Ливерпуль" - худшее решение в моей жизни"

0
0
0
1

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли перед стартовым свистком в матче 4-го тура чемпионата Франции против "Марселя" в интервью французскому телевидению признался, что сожалеет о переходе в "Ливерпуль". 26-летний итальянец покинул английский клуб в последний день трансферного окна и присоединился к "Ницце".

- Переход в "Ливерпуль" - худшее решение в моей жизни, - признался Балотелли в эфире Canal+. - Кроме болельщиков, которые были фантастическими, и некоторых игроков, я не был впечатлен уровнем этого клуба. У меня было 2 тренера там, Роджерс и Клопп... их методы и то, какими они являются людьми, не оставили хорошего впечатления у меня. 

Я сильно отличаюсь от Златана Ибрагимовича. Например, если его поставить перед львами, то он станется хладнокровен. Мне же нужно более спокойное окружение. Мне нужны правильные люди рядом.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Убийца бобика

стать футболистом-ХУДШЕЕ РЕШЕНИЕ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ

23:30 11 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ