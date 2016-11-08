09:10 | ФУТБОЛ — Франция

Марио Балотелли: "Ницца" может стать чемпионом Франции"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли выразил мнение, что команда сможет одержать победу в чемпионате Франции. После 12-го тура "Ницца" занимает первое место в таблице, сам Балотелли забил 6 голов в 6 играх.

- "Ницца" - хорошая команда и без Марио, - цитирует Telefoot Балотелли. - Потому что когда я не играл, они побеждали. Горд тем, что мы находимся наверху турнирной таблицы. Но для меня это недостаточно. Я хочу большего, больше забивать, лучше играть. Можем ли мы стать чемпионами? Это трудно, но возможно. 

Когда я приехал в чемпионат Франции, я думал, что будет проще. Не потому, что я невысоко оценивал лигу 1, а потому что я не ожидал от нее уровня чемпионатов Англии или Италии. 

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