Марио Балотелли: "Меня нужно больше критиковать"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что не захотел уходить из клуба летом, потому что чувствует себя в нем счастливым. Итальянский форвард присоединился к "Ницце" прошлым летом и на данный момент забил 19 голов в 27 матчах чемпионата Франции, включая четыре мяча в четырех играх нынешнего сезона.

- Я остался в "Ницце", потому что мне здесь хорошо, - цитирует официальный сайт клуба Балотелли. - Хорошо с товарищами по команде, с фанатами, с тренером. Когда я перешел сюда, то не думал, что буду настолько счастлив.

- Если бы вы были тренером, то сказали бы, что Супермарио вышел на новый уровень?

- Я стараюсь не обращать внимания на комплименты. Я бы наоборот, попытался себя покритиковать, потому что знаю себя. Когда все идет хорошо, начинаются проблемы. Когда меня подзадоривают, то я злюсь и стараюсь прогрессировать. Мне нужно больше говорить об ошибках, а не о том, что я делаю хорошо. Потому что на ошибках учатся.