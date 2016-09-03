Марио Балотелли: "Каррагер - плохой игрок, прекрасный "хейтер"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли ответил на критику экс-защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера. После перехода итальянца в клуб чемпионата Франции действующий телевизионный эксперт сказал: "Это перебор".

"Джейми Каррагер – плохой игрой, прекрасный "хейтер". Кого волнует?", – написал на своей странице в твиттере Балотелли, прикрепив к сообщению фотографию кубка "лучший хейтер".